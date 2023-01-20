21 января в Симферополе пройдут расширенные сельхозярмарки

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Уже завтра, 21 января, в Симферополе пройдут расширенные сельскохозяйственные ярмарки выходного дня.

– Ярмарки пройдут с 07:00 до 14:00 по адресам: Киевская, 177 (напротив МБОУ «Симферопольская академическая гимназия»); Кечкеметская/ул. Бела Куна (стоянка ГКУ РК «Служба автомобильных дорог Республики Крым»); Севастопольская, 80/3 (дублирующий проезд), – пишет Крымская газета со ссылкой на пресс-службу республиканского Минсельхоза.

Напомним, с февраля ярмарочные мероприятия в крымской столице будут проходить дважды в месяц. Так, в феврале и в марте ярмарки будут работать 4 и 18 числа.

Ранее сообщалось, что в 2022 году крымские аграрии закупили сельхозтехники на 3 млрд рублей. Количество закупленных в прошлом году тракторов, комбайнов и другой техники превысило прогнозный план более чем на 200 единиц.

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