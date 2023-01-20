Верховный суд ужесточил наказание крымчанину, надругавшемуся над 9-летней падчерицей

Верховный суд Республики Крым ужесточил наказание жителю Евпатории, надругавшемуся над малолетней падчерицей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Верховный суд Республики Крым изменил приговор жителю Евпатории, надругавшемуся над малолетней падчерицей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры РК.

В мае мужчину признали виновным по пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ – «Иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста».

– Мужчина обвинялся в том, летом 2021 года совершил преступление сексуального характера в отношении своей 9-летней падчерицы, – говорится в сообщении.

Тогда мужчину приговорили к 7 годам колонии строгого режима. Однако гособвинитель посчитал приговор слишком мягким и внес апелляционное заявление о его изменении.

– Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Республики Крым согласилась с позицией прокуратуры, увеличив наказание до 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, – сообщили в прокуратуре.

Ранее сообщалось, что в Севастополе завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, совратившего шестилетнюю девочку. Материалы дела переданы в прокуратуру для дальнейшей отправки в суд.

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