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НовостиПроисшествия20 января 2023 11:46

Верховный суд ужесточил наказание крымчанину, надругавшемуся над 9-летней падчерицей

Суд согласился с мнением гособвинителя, посчитавшего изначальный приговор слишком мягким
Дмитрий Коренев
Верховный суд Республики Крым ужесточил наказание жителю Евпатории, надругавшемуся над малолетней падчерицей

Верховный суд Республики Крым ужесточил наказание жителю Евпатории, надругавшемуся над малолетней падчерицей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Верховный суд Республики Крым изменил приговор жителю Евпатории, надругавшемуся над малолетней падчерицей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры РК.

В мае мужчину признали виновным по пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ – «Иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста».

– Мужчина обвинялся в том, летом 2021 года совершил преступление сексуального характера в отношении своей 9-летней падчерицы, – говорится в сообщении.

Тогда мужчину приговорили к 7 годам колонии строгого режима. Однако гособвинитель посчитал приговор слишком мягким и внес апелляционное заявление о его изменении.

– Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Республики Крым согласилась с позицией прокуратуры, увеличив наказание до 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, – сообщили в прокуратуре.

Ранее сообщалось, что в Севастополе завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, совратившего шестилетнюю девочку. Материалы дела переданы в прокуратуру для дальнейшей отправки в суд.

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