Губернатор Севастополя опроверг сообщения о подготовке в городе к скрытой мобилизации

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев опроверг сообщения о подготовке в Крыму к скрытой мобилизации в Крыму. Фото: t.me/razvozhaev

Сообщения о подготовке к скрытой мобилизации в Севастополе не соответствуют действительности. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Ранее в ряде телеграм-каналов появилась информация о том, что на полуострове готовятся к скрытой мобилизации, а в Севастополе вызывают в военкоматы людей, имеющих бронь.

– Конечно же, это ложь. Дело в том, что с 23 января начнется прием заявок на отсрочку от СРОЧНОЙ службы для ИТ-специалистов в рамках весеннего призыва, – написал Развожаев в своем телеграм-канале.

Губернатор города-героя в очередной раз призвал жителей доверять только проверенным источникам информации.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала жителя Керчи, который опубликовал в соцсети призыв к убийству российских военнослужащих. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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