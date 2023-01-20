За сутки жители Крыма перевели мошенникам 3 миллиона рублей

За минувшие сутки телефонные и интернет-мошенники выманили у жителей Крыма почти 3 миллиона рублей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За минувшие сутки телефонные и интернет-мошенники выманили у жителей Крыма почти 3 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Республике Крым.

– Наиболее крупный ущерб зафиксирован в Симферополе. Местная жительница перевела на счет мошеннику более 1 200 000 рублей, – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что за неделю с 9 по 15 января крымчане перевели мошенникам более 10 млн рублей.

Жителей призывают сохранять бдительность при совершении любых финансовых операций, критически относиться к объявлениям в интернете, не передавать неизвестным лицам данные своих банковских карт и не перечислять деньги незнакомцам. Следует помнить, что сотрудники банков никогда не просят совершать какие-либо операции с картой или счетом и не требуют от держателя карты сообщить им коды из смс-сообщений.

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