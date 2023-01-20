В Джанкое няня за полгода обворовала хозяйку на 425 тысяч рублей

При обыске полицейские нашли и изъяли деньги, а также мобильник, купленный на краденые средства. Фото: пресс-служба МВД по Республике Крым

40-летнюю жительницу Джанкоя обворовала 21-летняя жительница Джанкойского района, которая присматривала за ее малолетним ребенком. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.

Женщина обратилась в полицию с заявлением о том, что кто-то похитил из ее дома 425 тысяч рублей. Подозрения потерпевшей пали на девушку, которая присматривала за ее ребенком.

– В ходе допроса подозреваемая пояснила, что на протяжении полугода, присматривая за ребенком, наблюдала, как женщина брала денежные средства из определенных мест в доме. После того как заявительница уходила на работу, подозреваемая неоднократно похищала денежные средства, – рассказали в МВД.

При обыске полицейские нашли и изъяли деньги, а также мобильник, купленный на краденые средства.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 161 УК РФ – «кража». Девушку пока отпустили под подписку о невыезде. Ей грозит до шести лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что крымчанин получил два года колонии строгого режима за поджог чужой хозпостройки. Вину он признал, однако ущерб возмещать отказался.

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