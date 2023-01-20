Автомобильное движение по Крымскому мосту возобновлено после приостановки, связанной с проведением ремонтных работ Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Автомобильное движение по Крымскому мосту возобновлено после приостановки, связанной с проведением ремонтных работ. Об этом сообщила пресс-служба Минтранса РФ.

– Сегодня в 16:05 (мск) возобновлено движение автомобилей и автобусов по Крымскому мосту, ранее приостановленное в связи с ремонтно-восстановительными работами, – говорится в сообщении.

Ранее в Минтрансе заявляли, что движение по Крымскому мосту будет перекрыто 20 января с 13:00 до 18:00 в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ.

Рано утром 8 октября на Крымском мосту был совершен теракт, в результате которого произошло обрушение двух пролетов автомобильного полотна ветки, которая идет из Краснодара в Керчь. Железнодорожное движение по мосту было восстановлено в тот же день, 5 декабря было возобновлено движение по правой автомобильной части.

Рано утром 8 октября на Крымском мосту был совершен теракт – был подорван грузовик, а после загорелись цистерны соседнего грузового поезда. В результате произошло обрушение двух пролетов автомобильного полотна ветки, которая идет из Краснодара в Керчь. Сейчас по мосту могут проезжать лишь легковые автомобили и автобусы. Грузовики, в том числе малотоннажные, идут через Керченскую паромную переправу или сухопутным маршрутом через Донецкую Народную Республику, Запорожскую и Херсонскую области.

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