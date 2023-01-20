С 2014 года темп закладки плодовых садов в Крыму увеличился в четыре раза

Благодаря господдержке площадь закладки многолетних плодовых деревьев в Крыму с каждым годом увеличивается. Фото: Минсельхоз РК

После воссоединения Крыма с Россией республике заложено 7,5 тыс. га плодовых садов, с 2014 года темп закладки молодых садов увеличился в четыре раза, сообщил министр сельского хозяйства РК Андрей Савчук.

По его словам, благодаря господдержке площадь закладки многолетних плодовых деревьев в Крыму с каждым годом увеличивается.

– Если в 2014 году предприятия высаживали деревья на 200 гектарах, то в прошлом году, например, было заложено уже больше 800 гектаров, а в 2023 году планируется закладка на еще большей площади - порядка 900 гектаров, – отметил Савчук.

Ранее сообщалось, что в Крыму начали обрезать плодовые деревья. В этом году планируют провести обрезку деревьев на площади в 10 тысяч гектаров. Наиболее крупные площади - в Бахчисарайском и Красногвардейском районах

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