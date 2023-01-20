В Крыму с 1 февраля вырастет плата за проезд в общественном транспорте

Стало известно, насколько вырастет плата за проезд в Крыму Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Республике Крым с 1 февраля вырастет плата за проезд в городском общественном транспорте. Государственный комитет по ценам и тарифам РК опубликовал соответствующий приказ.

Так, в Симферополе с 1 января за проезд нужно будет отдать 25 рублей при безналичной оплате и 30 рублей при оплате наличными. Такой же будет цена проезда в Алуште, Белогорске, Джанкое, Евпатории, Керчи, Красноперекопске, Феодосии, Судаке и Ялте.

В Бахчисарае, Саках, Судаке и Черноморском стоимость проезда при оплате наличными составит 22 рубля, наличными – 27 рублей.

Напомним, в декабре повышение проезда согласовала Общественная палата Республики Крым. Общественники заключили, что новые тарифы экономически обоснованы.

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