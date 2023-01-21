В Крыму за сутки выявили 29 новых случаев коронавируса

Медицинские маски носить необязательно, но такая мера предосторожности не помешает. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

В министерстве здравоохранения Республики Крым озвучили статистику по коронавирусной инфекции за истекшие сутки. Специалисты зафиксировали 26 новых случаев COVID-19. В общей сложности опасная хворь на полуострове была выявлена у 211 158 мужчин и женщин.

Фото: Министерство здравоохранения Республики Крым/Tg

- Госпитализировано 5 человек, всего за весь период пандемии 62757, - отметили в ведомстве.

Медицинские работники, таблетки и микстуры вернули относительно хорошее самочувствие 48 заболевшим. За время число выздоровевших - 203 881 человек.

К счастью, сутки прошли без летальных исходов, но коронавирусная инфекция уже успела забрать 5 416 человеческих жизней.

Медицинские маски в настоящее время носить необязательно, но такая мера предосторожности не помешает, ведь на полуострове болеют и ковидом, и ОРВИ, и гриппом.

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