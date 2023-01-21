В Крыму ищут 33-летнего мужчину в черных калошах

Вячеслав Ведяшкин. Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

Крымские волонтеры разыскивают молодого мужчину из Севастополя.

- Пропал Ведяшкин Вячеслав Вячеславович, 33 года (1989 года рождения), город Севастополь, - такую ориентировку разместили в соцсети волонтеры отряда «ЛизаАлерт» Крым.

Житель города-героя исчез из поля зрения близких и родных несколько дней тому назад - с 15 января 2023 года нет достоверной информации о его местонахождении.

Приметы пропавшего: 167 сантиметров рост, худощавого телосложения, русые глаза и серо-голубые глаза. Вячеслав Ведяшкин был одет в черную куртку, синие джинсы и черного цвета калоши.

Если вы видели этого человека, пожалуйста, позвоните на горячую линию отряда 8 (800) 700 54 52 (звонок бесплатный) или 112.

Остается надеяться, что пропавшего также быстро найдут, как это случилось с 85-летней жительницей Евпатории.

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