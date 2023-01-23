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НовостиОбщество23 января 2023 5:31

Несколько сел под Симферополем останутся без воды до вечера 23 января

На сетях водоснабжения запланированы ремонтные работы
Екатерина НАЗАРОВА
Дополнительно на время проведения работ будет организован подвоз воды

Дополнительно на время проведения работ будет организован подвоз воды

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Часть Симферопольского района 23 января останется без воды до вечера в связи с ремонтными работами. Об этом сообщили в ГУП РК «Вода Крыма».

Так, с 09.00 до 20.00 часов (ориентировочно) краны будут сухими по адресам: пгт. Грэсовский, пгт. Комсомольское (частично), село Совхозное, село Укромное, поселок Битумное, село Белоглинка (ЖК «Грэсовский»).

Напомним, в Симферополе 23 января отключат свет на 16 улицах. Крымские энергетики ремонтируют электросети.

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