Несколько сел под Симферополем останутся без воды до вечера 23 января

Дополнительно на время проведения работ будет организован подвоз воды Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Часть Симферопольского района 23 января останется без воды до вечера в связи с ремонтными работами. Об этом сообщили в ГУП РК «Вода Крыма».

Так, с 09.00 до 20.00 часов (ориентировочно) краны будут сухими по адресам: пгт. Грэсовский, пгт. Комсомольское (частично), село Совхозное, село Укромное, поселок Битумное, село Белоглинка (ЖК «Грэсовский»).

Напомним, в Симферополе 23 января отключат свет на 16 улицах. Крымские энергетики ремонтируют электросети.

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