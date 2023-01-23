В Крыму до конца января ожидается до +11 градусов, без сильного мороза и снега

По словам синоптика, тучи над полуостровом будут сгущаться, однако осадков не ожидается Фото: Екатерина НАЗАРОВА

В течение текущей неделе на Крымском полуострове будет держаться теплая погода, осадков не ожидается. столбики термометров будут показывать до +11 градусов.

- Практически всю рабочую неделю осадков не будет, но облаков с каждым днем будет все больше. Это ограничит приток лучистой энергии солнца и тепла, - сообщил ведущий специалист центра погоды «ФОБОС» Евгений Тишковец в эфире радио «Спутник в Крыму».

По ночам температура будет опускаться до -1…+4, а в дневные часы воздух будет прогреваться до +6…11 градусов.

Тишковец также отметил, что никаких опасных метеорологических явлений в оставшуюся половину зимы не ожидается, а вторая ее половина будет еще более мягкой и теплой, чем первая.

Напомним, в Симферополе зафиксировали рекордно высокую температуру воздуха для конца января. По данным гидрометцентра, 20 января крымская столица обновила температурный рекорд 70-летней давности. Столбики термометров в этот день поднялись выше 20 градусов со знаком плюс.

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