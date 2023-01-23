В понедельник в Симферополе начнут убирать новогодние украшения

Фото: пресс-служба администрации Симферополя

Новогодние украшение начнут убирать в Симферополе 23 января. Как сообщили в пресс-службе муниципалитета, соответствующее поручение в ходе оперативно-хозяйственного совещания дал глава местной администрации Михаил Афанасьев.

- По информации главного инженера муниципального учреждения «Горсвет» Владимира Артемоненко, основной объем работ будет выполнен в течение этой недели, - говорится в сообщении.

Отмечается, что храниться главная новогодняя елка и украшения будут на складе «Горсвета».

Напомним, теплая зима бьет температурные рекорды в Симферополе. Синоптики зафиксировали очередной абсолютный максимум температуры.

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