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НовостиОбщество23 января 2023 8:31

Жителей Крыма ждут снег и похолодание в течение текущей недели - Гидрометцентр

Ночью во вторник воздух остынет до -2 градусов
Екатерина НАЗАРОВА
По данным регионального гидрометцентра, снег и похолодание ждут крымчан на этой неделе

По данным регионального гидрометцентра, снег и похолодание ждут крымчан на этой неделе

Фото: Екатерина НАЗАРОВА

В течение текущей недели в Крыму незначительно похолодает, пишет «Крымская газета» со ссылкой на региональный гидрометцентр.

Во вторник на полуострове ожидается переменная облачность и северо-восточный ветер до 13 метров в секунду. Воздух ночью остынет до -2 градусов, днем столбики термометров не поднимутся выше +7 градусов.

В среду в Крыму небо будет хмурым, днем местами возможен снег. Ночью ожидается 0...-2 градуса, днем - не выше +6 градусов.

Напомним, в Симферополе зафиксировали рекордно высокую температуру воздуха для конца января. По данным гидрометцентра, 20 января крымская столица обновила температурный рекорд 70-летней давности. Столбики термометров в этот день поднялись выше 20 градусов со знаком плюс.

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