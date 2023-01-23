В парке «Херсонес Таврический» завершается строительство центра «Корсунь»

Фото: Михаил Развожаев/Tg/скриншот из видео

В Севастополе продолжается строительство и реконструкция историко-археологического парка «Херсонес Таврический». К настоящему дню полностью готов Детский художественно-эстетический центр, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

- Это уникальный проект для Севастополя и всей России. Школа искусств, как я уже говорил, будет подарена городу и сейчас мы планируем начать процесс передачи от строителей, - написал он в своем Tg-канале.

Кроме того, на финальном этапе находится строительство центра «Корсунь» (филиал «Артека»). Также на территории парка будут построены музеи Крыма, Античности и Византии. Кроме того, в парке появится музей Христианства, идея строительства которого рядом с местом крещения князя Владимира зародилась еще в 19 веке.

Напомним, реконструкция севастопольского мемориала «Штык и парус» начнется в 2023 году. Подрядчик, который отремонтирует обелиск «Городу-герою Севастополю», уже найден.

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