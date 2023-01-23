В Симферополе внедряют систему контроля за работой общественного транспорта

Фото: пресс-служба администрации Симферополя

В крымской столице внедряют систему контроля за работой общественного транспорта, сообщается в пресс-службе меснтой администрации.

- Наряду с этим сотрудники управления во взаимодействии с депутатским корпусом и общественниками регулярно проводят мониторинговые мероприятия, - говорится в сообщении.

По информации начальника управления транспорта и связи администрации города Георгия Сухацкого, в конце 2022 года и в январе 2023 были проведены мониторинговые мероприятия. Перевозчикам было выдано 34 предписания на устранение нарушений. Чиновник сообщил, что с двумя перевозчиками были расторгнуты соглашения в одностороннем порядке.

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