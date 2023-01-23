Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаСевастопольВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаСевастопольВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
+5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика23 января 2023 10:44

Конгрессмен США Маккол призвал передать Киеву ракеты ATACMS для ударов по Крыму

По его словам, ракеты дальнего радиуса действия необходимы Украине
Дмитрий Коренев
Конгрессмен США Майкл Маккол заявил, что американцы должны передать Киеву баллистические ракеты ATACMS для нанесения ударов по Крыму

Конгрессмен США Майкл Маккол заявил, что американцы должны передать Киеву баллистические ракеты ATACMS для нанесения ударов по Крыму

Фото: REUTERS

США должны передать Киеву баллистические ракеты ATACMS для нанесения ударов по Крыму, заявил председатель комитета по международным отношениям палаты представителей американского конгресса Майкл Маккол.

– Им нужны ATACMS дальнего радиуса, чтобы нанести удар по Крыму, – сказал он в интервью ABC News.

Ранее в Крыму оценили возможность прилета из Украины американских ракет. По мнению политолога, если американцы поставят оружие для ударов по Крыму, Киев может его применить. При этом в правящих кругах США понимают, что это приведет к эскалации конфликта. Но большим плюсом, по мнению американцев, станет «укрепление позиции Киева на любых будущих переговорах».

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50