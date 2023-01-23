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НовостиПолитика23 января 2023 11:06

В Евпатории прошел автопробег в память о герое СВО Александре Патрашку

Участники акции посетили место захоронения Александра и церковь в поселке Новоозерное
Дмитрий Коренев
Фото: Елена Демидова, t.me/demidova_evp

Фото: Елена Демидова, t.me/demidova_evp

Накануне, 22 января, в Евпатории состоялся патриотический автопробег в память о герое специальной военной операции Александре Патрашку. Об этом сообщила глава администрации города Елена Демидова.

Фото: Елена Демидова, t.me/demidova_evp

Фото: Елена Демидова, t.me/demidova_evp

– Патриотическим автопробегом почтили память защитника Родины, участника СВО, евпаторийца Александра Патрашку. Наш земляк героически погиб, выполняя свой воинский долг, за что посмертно награжден орденом Мужества, – написала Демидова в своем телеграм-канале.

Участники акции посетили место захоронения героя и церковь в поселке Новоозерное.

Фото: Елена Демидова, t.me/demidova_evp

Фото: Елена Демидова, t.me/demidova_evp

Ранее КП-Крым писала, что в Евпатории перед школой №11 построят сквер в честь героев СВО. Там будут установлены памятник военным и мемориальные плиты с именами евпаторийцев.

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