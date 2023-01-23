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НовостиОбщество23 января 2023 12:55

В центре Симферополя приступили к разбору главной новогодней ели 23 января

С дерева уже сняли почти все украшения
Екатерина НАЗАРОВА
Главную новогоднюю ель Симферополя начали убирать 23 сентября

Главную новогоднюю ель Симферополя начали убирать 23 сентября

Фото: Надежда ДАЦЮК

В Симферополя приступили к разбору главной новогодней ели на площади имени Ленина. С дерева уже сняли все праздничные игрушки. Об этом сообщили в пресс-службе местной администрации.

С дерева уже сняли почти все украшения

С дерева уже сняли почти все украшения

Фото: Надежда ДАЦЮК

- Сотрудники муниципального учреждения «Горсвет» убирают новогодние украшения на улице Екатерининской. На главной елке на площади Ленина также начали снимать украшения, - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, основной объем работ по разбору праздничных инсталляций и уборке игрушек будет выполнен в течение текущей недели. Храниться главная новогодняя елка столицы Крыма и украшения будут на складе «Горсвета».

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