В центре Симферополя приступили к разбору главной новогодней ели 23 января

Главную новогоднюю ель Симферополя начали убирать 23 сентября Фото: Надежда ДАЦЮК

В Симферополя приступили к разбору главной новогодней ели на площади имени Ленина. С дерева уже сняли все праздничные игрушки. Об этом сообщили в пресс-службе местной администрации.

С дерева уже сняли почти все украшения Фото: Надежда ДАЦЮК

- Сотрудники муниципального учреждения «Горсвет» убирают новогодние украшения на улице Екатерининской. На главной елке на площади Ленина также начали снимать украшения, - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, основной объем работ по разбору праздничных инсталляций и уборке игрушек будет выполнен в течение текущей недели. Храниться главная новогодняя елка столицы Крыма и украшения будут на складе «Горсвета».

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