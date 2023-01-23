Где в Симферополе и Севастополе 24 января отключат свет

Свет пропадет на время. Фото: архив КП

24 января часть Симферополя и Севастополя останется на несколько часов без электричества. Перебои с электроснабжением произойдут из-за ремонтных работ .

Где не будет света 24 января 2023

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

- улицы Герцена, 2/13; Спера, 17-33/35 ; Гоголя, 72-88 , 73-83 ; Дзюбанова, 12-36 , 15-39 ;

Локомотивная, 2-4/34 , 1-3 ; Москалева, 21-66 , 13-27А ; Артиллерийская, 74-90 , 67-83 ;

8 Марта, 118-134А , 153-169/45 ; Курцовская, 42-58/99 , 41-47 ; Ангарская, 2-34 , 1-37 ;

Крылова, 108; Туристов, 2; Зои Рухадзе, 84-96 , 63-85 ; Генова, 20-34 , 11-17/3 ;

Проводников, 44-66 , 13-55 ; Русская, 103А, 103Б, 103В, 103Г.

- микрорайон Каменка: садово-огороднические товарищества «Восход»; «Здоровье»;

«Уют»; «Уют-1»; «Ударник»;

- переулки Альпинистов, 3-38 , 17-47 ; Туристов, 2-24 , 1-9/139

СЕВАСТОПОЛЬ

с 8.00 до 16.00

- улица Советская 16, 37;

с 8.00 до 17.00

село Оборонное: улицы Балашова 2-6 (чет), 10, 380, 1-А, 5/1-Б, 1-15 (нечет), 13-А, 13-Б, 13-В, 19, 25; Бассейная 4-14(чет.), 4-А, 14-А, 12, 86, 1-9 (нечет), 15-Б, 15, 17, 23,кад.328,329; Сельскохозяйственная 4-14 (чет), 8-А, 10-А, 1-15 (нечет); шоссе Ялтинское 86; ТСН СНТ «Таврида».

Напоминаем, что 23 января 2023 произошли перебои в водоснабжении пригорода Симферополя. Краны на несколько часов пересохли в поселке Битумное, поселках городкского типа Грэсовский и Комсомольское (частично), селах Совхозное, Укромное и Белоглинка (ЖК «Грэсовский»).

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