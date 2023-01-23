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НовостиОбщество23 января 2023 13:15

Четыре исторических здания Ялты официально признаны объектами культурного наследия

Еще по девяти идет работа
Екатерина НАЗАРОВА
Фото: Янина Павленко/Tg

Фото: Янина Павленко/Tg

Четыре исторических здания в Ялте официально признаны выявленными объектами культурного наследия (ОКН), еще по девяти в настоящее время идет работа.

Как сообщила глава администрации курортного города Янина Павленко, среди выявленных объектов - «Летняя дача женщин-летчиц», «Дом Хорошавиных», «Загородный дом Меллер-Закомельских» и корпус санатория «Запорожье».

- Теперь эти объекты под охраной, их повреждение и снос запрещены законом, следующий этап - включение в реестр ОКН, - написала она в своем Tg-канале. Напомним, в Симеизе в течение месяца снесут незаконно построенный бетонный завод. Промышленный объект был возведен еще в украинские времена.

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