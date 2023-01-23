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НовостиОбщество23 января 2023 13:17

Строительство трассы из крымского Джанкоя в Ростов-на-Дону обойдется в 350-400 млрд рублей

Трассу, которая пройдет через новые российские регионы, намерены начать строить в 2023 году
Дмитрий Коренев
Новая дорога по качеству и эксплуатационным характеристикам не будет уступать «Тавриде»

Новая дорога по качеству и эксплуатационным характеристикам не будет уступать «Тавриде»

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Стоимость строительства автомобильной магистрали Джанкой – Ростов-на-Дону, которая пройдет через новые российские регионы, может составить 350-400 млрд рублей. По качеству трасса не будет уступать «Тавриде» в Крыму, пишет ТАСС со ссылкой на врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

– Сейчас идут проектно-изыскательские работы, так что строительство может начаться уже в 2023 году, – сказал Сальдо.

Сальдо подчеркнул, что речь идет не о продлении «Тавриды», а о строительстве совершенно новой трассы Джанкой – Ростов-на-Дону. Однако от Джанкоя будет идти ветка, соединяющая новую автомагистраль с «Тавридой».

В декабре заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин сообщал, что строительство единого скоростного транспортного коридора, связывающего федеральную трассу М-4 «Дон» с Крымским мостом, должно завершиться в 2024 году. Москву и Керчь свяжет сплошная постоянная трасса.

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