Хуснуллин: трассу М-4 «Дон» продлят до Керчи

Фото: Инфоцентр "Крымский мост"

Трассу М-4 «Дон» продлят до Крымского моста до конца 2024 года. Об этом вице-премьер РФ Марат Хуснуллин доложил президенту Владимиру Путину в ходе церемонии открытия новых и реконструированных объектов транспортной инфраструктуры.

– То, что вы поручали сделать дорогу до Керчи, до Керченского моста - в этом году обход Анапы уже закончен. В следующем году закончим от Анапы до Керченского моста. И участок от Краснодара до Керченского моста - большую часть закончим в 2023 году и, наверное, часть уйдет на 2024. Но по контракту у нас конец 2024 года, – заявил Хуснуллин.

По его словам, благодаря системной работе и опережающему финансированию в ближайшие несколько лет будет проложена постоянная трасса от Москвы до Крыма.

Ранее сообщалось, что железнодорожную ветку Крымского моста, пострадавшую после теракта, восстановят к середине лета 2023 года. Вторую автомобильную часть переправы намерены восстановить в марте.

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