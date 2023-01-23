В Крыму эпидемический порог по заболеваемости ОРВИ превышен почти на 63%

По сравнению с показателями прошлой недели, заболеваемость выросла на 9,6% Фото: Иван Макеев

В Крыму за минувшую неделю зафиксировали большое количество инфицированных гриппом и ОРВИ. Эпидемический порог по этим заболеваниям превышен на 62,8%

- На последней отчетной неделе в Республике Крым заболело острыми респираторными вирусными инфекциями 10342 человека, показатель на 10 тысяч/населения 54,3. Эпидемический порог превышен на 62,8%, - приводит «Крым 24» сообщение межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю.

Если сравнивать с показателями минувшей недели, то заболеваемость выросла на 9,6%.

Напомним, на прошлой неделе девять школьных классов в Крыму отправили на карантин из-за гриппа. По той же причине закрыли еще семь групп в шести детсадах республики. Учебные учреждения, в которых ввиду распростарнения инфеции решили отправить детей на «‎удаленку»‎, расположены в Алуште, Керчи, Симферополе, Джанкойском, Ленинском, Раздольненском, Сакском районах, детсады - в Алуште, Керчи, Красногвардейском, Черноморском районах.

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