В 2022 году число пассажиров Крымской железной дороги выросло на 33,4%

Фото: ФГУП «КЖД»

В 2022 году Крымской железной дорогой перевезено более 8,3 млн человек, что на 33,4% больше, чем в 2021 году. Об этом сообщил председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк.

– На поездах дальнего следования проехали более 2,6 млн пассажиров, а пригородными поездами воспользовались 5,6 млн, – написал он в своем телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что за период с 25 декабря 2022 года по 15 января 2023 поезда «Таврия» перевезли почти 300 тысяч человек - на 91% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Всего в 2022 году поездами «Таврия» перевезено 3,855 млн человек, это на 85% больше, чем в 2021 году.

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