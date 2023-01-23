В Сакском районе в лобовом ДТП пострадал 13-летний подросток

В результате ДТП пострадали два пассажира «Chevrolet Lanos». Фото: МВД по РК

Сегодня, 23 января, на автодороге Новоселовское – Саки вблизи села Лесновка произошла дорожная авария с двумя пострадавшими. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.

По предварительным данным, в 15:00 водитель автомобиля «Mazda 3» 1987 г.р., двигаясь в направлении Сак, при повороте налево в сторону Лесновки не уступил дорогу «Chevrolet Lanos» под управлением водителя 1993 года рождения, который двигался во встречном направлении. Произошло столкновение.

– В результате ДТП пострадали два пассажира автомобиля «Chevrolet Lanos»: женщина 1952 г.р. и несовершеннолетний 2010 г.р. доставлены в медицинское учреждение. – сообщили в ведомстве.

На месте работали сотрудники Госавтоинспекции. По факту ДТП проводится проверка, выясняются все обстоятельства аварии.

Ранее стало известно, что 23 января в центре Симферополя произошло ДТП с участием двух автомобилей скорой помощи и легковушки. Пострадали трое человек. Виновником аварии стал 34-летний водитель «Пежо Боксер», который совершил неудачный маневр, пытаясь перестроиться.

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