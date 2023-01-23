Трех медиков «скорой» госпитализировали после ДТП в центре Симферополя

Медики, предварительно, получили травмы легкой тяжести. Фото: пресс-служба МВД по Республике Крым

23 января в центре Симферополя произошло ДТП с участием двух автомобилей скорой помощи и легковушки, в результате пострадали трое человек. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

Инцидент произошел в первой половине дня, около 11.00. За рулем легкового «Пежо Боксер» находился 34-летний шофер, который, совершив неудачный маневр, спровоцировал аварию.

- Двигаясь со стороны переулка Пионерский в крайнем правом ряду в направлении кольца на площади Амет-Хана Султана (водитель легковушки - Прим. ред.), при перестроении, не убедился в безопасности маневра и допустил столкновение с автомобилем «ФОРД» скорой медицинской помощи под управлением водителя 1980 года рождения, движущегося в среднем ряду по площади Амет-Хана Султана со стороны проспекта Кирова в направлении улицы Севастопольской, - говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба МВД по Республике Крым

В результате столкновения машины вылетели с проезжей части и врезались в металлическое пешеходное ограждение.

Как уточнили в пресс-службе республиканского Минздрава трое пострадавших оказались пассажирами «скорой», все - медики.

Фото: пресс-служба МВД по Республике Крым

- Трое медиков доставлены в медицинскую организацию для обследования. Предварительно - травмы легкой степени тяжести, - сообщили ранее КП-Крым в республиканском Минздраве.

Установление обстоятельств ДТП взяла на контроль прокуратура Республики Крым.

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