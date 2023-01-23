Замглавы МО РФ проинспектировал ход строительства нового военного госпиталя в Севастополе

Фото: Михаил Развожаев, скриншот видео

Заместитель министра обороны России Тимур Иванов посетил с инспекцией строительную площадку нового военного госпиталя в Севастополе, сообщает пресс-служба МО РФ.

– В рамках рабочей поездки в войска Южного военного округа замглавы российского военного ведомства Тимур Иванов совместно с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым проинспектировали ход строительства нового военного госпиталя на 150 койко-мест в г. Севастополь. На площади 8,5 Га с нуля будут построены 24 здания и сооружения, в том числе вертолетные площадки, современный лечебно-диагностический корпус, инфекционное отделение, станция переливания крови и кислородная станция, – говорится в сообщении.

Отмечается, что на объекте задействовано 300 человек и более тридцати единиц спецтехники. Госпиталь сдадут под ключ и оснастят самым современным оборудованием и медицинской техникой.

Проверили и ход работ в Севастопольском кадетском корпусе СК РФ имени Истомина. Как сообщил Михаил Развожаев в своем телеграм-канале, здесь строится физкультурно-оздоровительный корпус, в котором разместятся класс хореографии, актовый, спортивный и тренажерный залы, электронный тир, библиотека, кабинеты преподавателей дополнительного образования.

Ранее КП-Крым писала, что Иванов и Развожаев посетили строительство и реконструкцию историко-археологического парка «Херсонес Таврический». К настоящему дню полностью готов Детский художественно-эстетический центр на финальном этапе находится строительство центра «Корсунь» (филиал «Артека»). Также на территории парка будут построены музеи Крыма, Античности и Византии. Кроме того, в парке появится музей Христианства, идея строительства которого рядом с местом крещения князя Владимира зародилась еще в 19 веке.

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