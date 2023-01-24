В Крыму пропал 37-летний житель Керчи

Денис Цуркан. Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

Крымские волонтеры просят отозваться всех, кто что-либо знает о молодом мужчине, которого близкие потеряли из вида больше трех месяцев тому назад.

- Пропал Цуркан Денис Валерьевич, 37 лет (1985 года рождения), город Керчь, - такой пост разместили в соцсети сотрудники Поискового отряда «ЛизаАлерт» Крым.

Поисковики отметили, что с 10 октября 2022 года его местонахождение неизвестно.

Приметы молодого крымчанина: 75 сантиметров рост, нормальное телосложение, темно-русые волосы, карие глаза.

Если вы видели этого человека, пожалуйста, позвоните на горячую линию отряда 8 (800) 7005452 (звонок бесплатный) или 112.

Напоминаем, что в минувшие выходные волонтеры глубокой ночью нашли пожилую жительницу Евпатории, которая страдает потерей памяти.

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