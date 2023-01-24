В Симферополе отремонтируют 20 километров аварийного водопровода

Сейчас выполняются проектно-изыскательские работы по капитальному ремонту аварийных участков водоводов в Симферополе Фото: Алексей БУЛАТОВ

В столице Крыма в настоящее время ведутся проектно-изыскательные работы по капремонту 20 километров аварийного водопровода.

- Окончание работ планируется в текущем году, снижение потерь по итогам 2022 - 2023 годов составит более 11 тысяч кубометров воды в сутки, - написал глава Республики Крым Сергей Аксенов в своем Tg-канале.

Напомним, по состоянию на октябрь 2022 года изношенность водоводов в крымской столице достигала 70%.

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