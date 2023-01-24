С 1 февраля льготники в Крыму будут ездить в электричках по карте

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С 1 февраля оформить льготный проезд на пригородные поезда в Крыму можно будет с помощью банковской карты.

- С 1 февраля пассажиры пригородных поездов смогут воспользоваться правом на льготный проезд на территории Республики Крым только при использовании банковской карты, - приводит «Крым 24» сообщение пресс-службы Минтранса республики.

Чтобы получить карту, нужно обратиться либо в органы труда и соцзащиты по месту жительства, либо в ближайший МФЦ для подтверждения льготной категории.

Отмечается, что граждане, у которых уже есть льготная карту для проезда в городском транспорте, могут пользоваться ей и в электричках без дополнительных заявлений.

Ранее сообщалось, что в Крыму с 1 февраля вырастет плата за проезд в общественном транспорте. В Симферополе проезд будет стоить 25 рублей при безналичной оплате и 30 рублей при оплате наличными.

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