Следком проверит информацию о нерасселении граждан из аварийного дома по улице Хрулева в Севастополе

Ход и результаты проверки поставлены на контроль в аппарате Следственного комитета России и руководства ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю Фото: Алексей БУЛАТОВ

Следком начал проверку после публикации в Telegram видео, в котором жители жалуются на нерасселение из аварийного дома в Нахимовском районе Севастополя.

- В одном из телеграмм-каналов полуострова выявлено видео, в котором жители аварийного дома по улице Хрулева сообщают, что указанное строение было признано аварийным еще в 2020 году, однако по сей день здесь в восьми квартирах проживают семьи, - сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Крыму.

Проверка проводится по статье 293 УК РФ («Халатность»).

Напомним, ранее Следком начал проверку после обрушения аварийного балкона в Керчи. Инцидент произошел вечером 28 ноября, никто не пострадал.

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