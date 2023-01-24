Демонтаж недостроенной АЭС в Крыму перенесли на конец 2023 года

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Полностью демонтировать недостроенную атомную электростанцию в крымском городе Щелкино планируют к концу 2023 года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на министерство строительства и архитектуры Республики Крым.

– Демонтажные работы машинного зала с деаэраторной этажеркой и помещениями электротехнических устройств не производятся, так как в отношении данного объекта идет судебное разбирательство об отмене государственной регистрации. В связи с тем, что закончить мероприятия по демонтажу АЭС в 2022 году не предоставляется возможным, срок исполнения распоряжения продлен до 31 декабря 2023 года, – рассказали журналистам ТАСС в министерстве.

На данный момент снесена одноячеистая дизель-генераторная станция, практически полностью демонтированы трехъячеистая дизельгенераторная станция и блочная насосная станция. Сейчас идет снос реакторного отделения. Летом должны демонтировать фундамент машинного зала блока №2 (сейчас подземная часть блока находится в воде).

Напомним, реакторное отделение Крымской АЭС сносят в связи с угрозой обрушения. Станцию начали возводить еще 1975 году. Планировалось, что АЭС сможет не только полностью обеспечить полуостров электроэнергией, но и создать задел для его промышленного развития. Однако в эксплуатацию объект так и не ввели. Крымская АЭС стала одной из «жертв» чернобыльской катастрофы - строительство заморозили, а в 1987 году и вовсе остановили.

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