В Крыму началась ежегодная вакцинация животных

За 2022 год на территории Крыма проведено 1 948 735 вакцинаций всех видов животных и птиц Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Крыму началась ежегодная кампания по вакцинации домашних и диких животных от сибирской язвы, бешенства, вакцинация птицы - против болезни Ньюкасла.

- Наша задача продолжать выявлять скрытое поголовье для того, чтобы крымчане, приходя на ярмарку, покупали качественную продукцию крымских товаропроизводителей, - цитирует КИА председателя Госкомветеринарии РК Валерия Иванова.

По его словам, дважды в год для плотоядных животных специально раскладывают приманки от бешенства. Порядка 120 тысяч доз дают возможность снизить заболеваемость в два раза.

Напомним, ранее в Крыму Следком завел уголовное дело после вспышки бактериальной инфекции, из-за которой пострадали девять человек. В целях безопасности было умерщвлено порядка 100 зараженных бруцеллезом коров.

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