В Крыму 13 улиц носят имена героев СВО

В Республике Крым уже 13 улиц носят имена участников СВО, погибших при исполнении воинского долга Фото: Екатерина НАЗАРОВА

В Республике Крым уже 13 улиц носят имена участников специальной военной операции, погибших при исполнении воинского долга. Об этом сообщил председатель Государственного совета РК Владимир Константинов в своем телеграм-канале.

Так, в Симферополе появились улицы Максима Дзюбина, Виктора Гудкова, Владислава Дорохина, Максима Старовойтова, в Керчи – улицы Олега Орлова, Владимира Чеботарева и Кирилла Захарова. В городе Щелкино Ленинского района одной из улиц присвоено имя Даниила Ткаченко, улице в Сакском районе – имя Василия Горгуленко. Улица в селе Перевальном Симферопольского района носит имя Антона Семенога, улица в селе Краснолесье – имя Игоря Байрак. В селе Партизанское две улицы названы в честь Виталия Стрижова и Ильи Шинкарева.

– Память об этих ребятах, о каждом, кто погиб на фронтах специальной военной операции, мы обязательно сохраним и передадим следующим поколениям, – подчеркнул Константинов.

Ранее КП-Крым писала, что Ялта передала участникам специальной военной операции очередную партию гуманитарной помощи: продукты питания, спальные мешки, медицинские препараты, рации, аккумуляторные батареи. Сбор помощи продолжается.

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