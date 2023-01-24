В Симферополе 25 января отключат свет на 21 улице

Свет пропадет на время. Фото: архив КП Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

25 января часть Симферополя останется на несколько часов без электричества. Свет на несколько часов исчезнет на 21 улице и 3 переулках. Перебои с электроснабжением произойдут из-за ремонтных работ.

- Отключения линий электропередачи будут происходить в период с 8 до 17 часов, - отметили в пресс-службе ГУП РК «Крымэнерго».

Где в Симферополе не будет света 25 января:

- улицы Герцена, 2/13; Спера, 17-33/35 ; Гоголя, 72-88 , 73-83 ; Дзюбанова, 12-36 , 15-39 ; Генерала Васильева, 24-30/1 , 23Б-27А ; Трансформаторная, 6-10 , 1-3 ; Локомотивная, 2-4/34 , 1-3 ; Москалева, 24-66 , 13-27А ; Артиллерийская, 74-90 , 67-83 ; 8 Марта, 118-134А , 153-169/45 ; Курцовская, 42-58/99 , 41-47 ; Ангарская, 2-34 , 1-37 ; Крылова, 108; Зоя Рухадзе, 84-96 , 63-85 ; Зеленая, 1-43 ; Луговая, 52-140 , 127-199 ; Хачатряна, 2-58 , 1-45 ; Дальняя, 2-24 , 1-7 ; Туристов, 2; Генова, 20-34 , 11-17/3 ; Проводников, 44-66 , 13-55

- переулок Заречный, 24-28 ; Альпинистов, 3-38 , 17-47 ; Туристов, 2-24 , 1-9/139.

Напоминаем, что в Симферополе также модернизируют водопроводную сеть, которая пришла в ветхое состояния из-за времени. На сегодняшний день специалисты занимаются проектно-изыскательные работами по капитальному ремонту 20 километров водопровода.

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