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НовостиПроисшествия24 января 2023 14:09

В Нижнегорском районе Крыма в ДТП пострадали четыре человека 24 января

Они были доставлены в больницу с различными травмами
Екатерина НАЗАРОВА
Фото: пресс-служба МВД по РК

Фото: пресс-служба МВД по РК

На автодороге Нижнегорск-Лиственное в Крыму в первой половине дня произошло ДТП с участием двух легковушек. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

- Водитель автомобиля Chery Amulet при выполнении поворота на перекрестке улицы Кирова в селе Уваровка Нижнегорского района не предоставил преимущество двигавшемуся по встречной полосе автомобилю ВАЗ-21010, в результате чего произошло столкновение, - говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба МВД по РК

Фото: пресс-служба МВД по РК

В итоге шофер и двое пассажиров ВАЗа, а также водитель автомобиля Chery Amulet попали в больницу с травмами.

Напомним, в минувшее воскресенье Севастополе второклассник попал в больницу, угодив под колеса машины. Инцидент произошел, когда ребенок возвращался с отцом домой из магазина.

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