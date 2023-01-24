Крымский инженерно-педагогический университет откроет новое общежитие до конца года

На сегодняшний день у КИПУ нет своего "студенческого дома", и учащихся размещают в других общежитиях крымской столицы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Симферополе откроют общежитие для студентов Крымского инженерно-педагогического университета. На сегодняшний день студентов КИПУ размещают в других общежитиях города, своего у вуза нет. Решить эту проблему руководство учебного учреждения обещает к следующему учебному году.

- По прогнозам, общежитие от университета к концу 2023 года должно быть сдано в эксплуатацию, если не в течение этого, то к сентябрю 2024 общежитие будет готово принять более 700 студентов, - сообщил проректор по воспитательной и социальной работе вуза Нияз Фазылов в пресс-центре РИА Новости Крым.

Ранее сообщалось, что под Симферополем построят спортивный центр за 147 миллионов рублей. В комплексе оборудуют зал для занятий тяжелой атлетикой, йогой и восточными единоборствами.

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