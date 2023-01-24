СК проверит информацию о вырубке краснокнижных кедров при строительстве детского сада в Ялте

Следователи выяснят, предпринимались ли меры по сохранению ценных пород деревьев Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следственный отдел по городу Ялта проверит информацию о вырубке краснокнижных кедров при строительстве детского сада на улице Красноармейской. Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК (ГСУ СК) России по Крыму и Севастополю.

– В ходе мониторинга интернет-пространства было выявлено видеообращение жителей Ялты о строительстве детского сада на ул. Красноармейской, в ходе которого идет уничтожение кедров, а проект реконструкции сделан без учета их сохранения, – говорится в сообщении.

Процессуальная проверка проводится по поручению руководителя ГСУ СК России по Крыму и Севастополю Владимира Терентьева. Следователи установят обстоятельства и условия строительства детского сада, выяснят, предпринимались ли меры по сохранению ценных пород деревьев. Ход проверки поставлен Терентьевым под личный контроль.

Ранее сообщалось, что СК проверит информацию о нерасселении граждан из аварийного дома по улице Хрулева в Севастополе. Строение было признано аварийным еще в 2020 году.

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