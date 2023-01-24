Запрет на полеты в Симферополь продлен до 1 февраля

Фото: пресс-служба аэропорта Симферополь
Режим временного ограничения полетов в аэропорт Симферополь продлили до 03:45 мск 1 февраля, сообщает пресс-служба воздушной гавани.
– По вопросам обмена или возврата авиабилетов необходимо обращаться в авиакомпании, – говорится в сообщении.
Напомним, аэропорт Симферополь, как и ряд других аэропортов юга России, закрыли после начала специальной военной операции 24 февраля 2022 года. С тех пор ограничения неоднократно продлевались.
Ранее КП-Крым писала, что движение по Крымскому мосту перекроют на ремонт 26 января. Автомобилистов просят заранее планировать свои поездки.
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