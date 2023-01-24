Запрет на полеты в Симферополь продлен до 1 февраля

Фото: пресс-служба аэропорта Симферополь

Режим временного ограничения полетов в аэропорт Симферополь продлили до 03:45 мск 1 февраля, сообщает пресс-служба воздушной гавани.

– По вопросам обмена или возврата авиабилетов необходимо обращаться в авиакомпании, – говорится в сообщении.

Напомним, аэропорт Симферополь, как и ряд других аэропортов юга России, закрыли после начала специальной военной операции 24 февраля 2022 года. С тех пор ограничения неоднократно продлевались.

Ранее КП-Крым писала, что движение по Крымскому мосту перекроют на ремонт 26 января. Автомобилистов просят заранее планировать свои поездки.

​Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50