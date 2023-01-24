Кассовый расход госпрограммы в 2022 году составил почти 26 млрд рублей Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Государственная программа развития Крыма и Севастополя в 2022 году освоена на 94%. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев после встречи с зампредом правительства РФ Маратом Хуснуллиным.

– Освоение программы 94%, кассовый расход составил почти 26 млрд рублей. Это на 8 млрд больше, чем в прошлом году и самый высокий показатель за все годы освоения программы, – написал Развожаев в своем телеграм-канале.

Он отметил, что в Севастополе в прошлом году завершено строительство 16 объектов, еще десять объектов должны быть готовы в первом квартале текущего года.

Напомним, накануне Севастополь посетил заместитель министра обороны России Тимур Иванов. Он проинспектировал ход строительства военного госпиталя и еще ряда объектов, возводимых военными строителями.

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