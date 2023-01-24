В курортный сезон 2023 года поездами в Крым и в обратном направлении планируют перевезти 3 млн пассажиров

Фото: ФГУП «КЖД» - Крымская железная дорога

В курортный сезон 2023 года по железной дороге в Крым и в обратном направлении планируют перевезти 3 млн пассажиров, сообщил министр транспорта РФ Виталий Савельев в ходе совещания президента с членами правительства.

– В 2023 году планируется обеспечить перевозку 3 млн пассажиров, – заявил Савельев.

В курортный сезон 2022 года поездами, следующими на полуостров и в обратном направлении, воспользовались 2,2 млн пассажиров – на 76% больше, чем в 2021 году.

По словам Савельева, перевозчик «Гранд Сервис Экспресс» (ГСЭ) за счет поставок 38 новых вагонов и привлечения в аренду свыше четырехсот вагонов намерен увеличить количество пар поездов с 17 до 22.

Ранее КП-Крым писала, что в 2022 году число пассажиров Крымской железной дороги выросло на 33,4%. За год перевезено более 8,3 млн человек.

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