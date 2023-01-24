Житель Крыма собрал в лесу коноплю и получил три года колонии

43-летний житель села Первомайское отправится в колонию за хранение наркотиков Фото: Артем КИЛЬКИН

43-летний житель села Первомайское отправится в колонию за хранение наркотиков. Об этом сообщает прокуратура Республики Крым.

– В ходе судебного разбирательства установлено, что местный житель в июле 2022 года в лесополосе у с. Первомайское обнаружил несколько произрастающих кустов наркотикосодержащего растения конопля, которые извлек из грунта для дальнейшего личного употребления, – говорится в сообщении.

Мужчина перенес дары леса к хозпостройке, которая находилась неподалеку, разложил и стал сушить. Вскоре его действия пресекли правоохранители.

Кировский районный суд приговорил мужчину к трем годам колонии общего режима. Приговор еще не вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, что жительница Керчи получила условный срок за 13 эпизодов мошенничества. Женщина обманывала людей, обещая помочь поставить земельные участки на учет или оформить землю в собственность.

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