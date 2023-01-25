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НовостиОбщество25 января 2023 5:52

В Симферопольском районе высадили три тысячи кустов лаванды

Они будут украшать территории медицинских учреждений
Екатерина НАЗАРОВА
Фото: пресс-служба администрации Симферопольского района

Фото: пресс-служба администрации Симферопольского района

В рамках акции «Лавандовый пояс» под Симферополем высадили более трех тысяч кустов лаванды на территории медицинских учреждений.

- Молодые кустарники появились на территории новых модульных ФАПов в Гвардейском, Добровском, Мазанском, Новоандреевском, Пожарском, Перовском, Родниковском, Трудовском сельских поселениях, а также в других медучреждениях Симферопольского района, - приводит КИА сообщение пресс-службы местной администрации.

Напомним, ранее сотрудники РНКБ высадили 37 новогодних елей в судакском парке Акция проходила при участии экологического партнера банка - ГАУ РК «Судакское лесоохотничье хозяйство».

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