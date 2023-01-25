За неделю более 500 жителей Крыма попали в больницу с гриппом и ОРВИ

За неделю в Крыму госпитализировали более 500 человек с гриппом и ОРВИ Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Крыму с 16 по 22 января 2023 года госпитализировали более 500 человек с гриппом и ОРВИ, всего за этот период выявлено свыше 10,3 тысячи больных.

- За предыдущую неделю в лечебные учреждения Республики Крым госпитализирован 501 пациент с ОРВИ, в том числе гриппом. Общее количество заболевших ОРВИ и гриппом за указанный период - 10 342, - сообщили корреспонденту телеканала «Миллет» в Минздраве РК.

Мест для больных в настоящее время хватает - в республике 857 инфекционных коек. При этом, если сравнивать с показателями предыдущей недели, то заболеваемость гриппом и ОРВИ в республике выросла на 9,6%, а эпидемический порог превышен на 62,8%.

В Севастополе же за ушедшую неделю заболело респираторными инфекциями 3 220 человек, уровень эпидемического порога превышен на 29,4%.

Ранее сообщалось, что эпидемический порог по заболеваемости ОРВИ в Крыму превышен почти на 63%.

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