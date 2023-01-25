В Крыму за минувшие сутки выявили 23 новых случая COVID-19

На территории республики реализуются усиленные меры по недопущению распространения вируса Фото: Алексей БУЛАТОВ

На территории Республики Крым за минувшие сутки выявили 23 случая новой коронавирусной инфекции, за все время - 211 260. Такие данные приводит региональный Минздрав.

- За истекшие сутки госпитализирован 1 пациент, за все время на стационарном лечении находились 62 764 человека. Количество выздоровевших за сутки составляет 34 человека, выздоровевших за весь период - 203 994, - говорится в сообщении.

Также за последние 24 часа от ковида в республике зафиксирован один летальный исход.

Данные Минздрава РК

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

За минувшие сутки в городе выявили 15 новых случаев заболевания COVID-19, за все время - 97 684. Такие данные приведены на официальном сайте городского правительства.

- За последние сутки в ковидные стационары были госпитализированы 4 человека. Выписаны 7 пациентов. На данный момент в больницах находятся 43 пациента, из них 37 - с подтвержденным COVID-19, - говорится в сообщении.

Напомним, за неделю более 500 жителей Крыма попали в больницу с гриппом и ОРВИ. Всего за этот период выявлено свыше 10,3 тысячи больных.

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