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НовостиОбщество25 января 2023 9:24

С начала работы Керченской переправы паромы перевезли более 71 тыс. пассажиров

Действующих штормовых предупреждений по проливу нет
Дмитрий Коренев
За эти дни паромы совокупно совершили 1736 рейсов

За эти дни паромы совокупно совершили 1736 рейсов

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

С момента возобновления работы Керченской паромной переправы через пролив перевезли более 71 тыс. пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса РФ.

– С начала работы Керченской паромной переправы с ночи на 9 октября по 25 января через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 71 680 пассажиров, 54 013 единиц автотранспорта и 5 980 железнодорожных вагонов, – говорится в сообщении.

За эти дни паромы совокупно совершили 1736 рейсов.

Действующих штормовых предупреждений по проливу нет, переправа работает штатно.

Работа Керченской паромной переправы была возобновлена после теракта на Крымском мосту, в результате которого произошло обрушение двух пролетов автомобильного полотна ветки, которая идет из Краснодара в Керчь.

Напомним, 26 января Крымский мост снова перекроют для проведения ремонтно-восстановительных работ.

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