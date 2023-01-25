С начала работы Керченской переправы паромы перевезли более 71 тыс. пассажиров

За эти дни паромы совокупно совершили 1736 рейсов Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

С момента возобновления работы Керченской паромной переправы через пролив перевезли более 71 тыс. пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса РФ.

– С начала работы Керченской паромной переправы с ночи на 9 октября по 25 января через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 71 680 пассажиров, 54 013 единиц автотранспорта и 5 980 железнодорожных вагонов, – говорится в сообщении.

За эти дни паромы совокупно совершили 1736 рейсов.

Действующих штормовых предупреждений по проливу нет, переправа работает штатно.

Работа Керченской паромной переправы была возобновлена после теракта на Крымском мосту, в результате которого произошло обрушение двух пролетов автомобильного полотна ветки, которая идет из Краснодара в Керчь.

Напомним, 26 января Крымский мост снова перекроют для проведения ремонтно-восстановительных работ.

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