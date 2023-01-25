Жители Симферополя сдали на переработку 900 новогодних елок

Некоторые деревья пойдут на корм животным Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жители Симферополя сдали на переработку не менее 900 новогодних деревьев, которые ранее украшали их дома.

- В рамках акции «Елковорот» в Симферополе был организован 21 пункт приема новогодних деревьев. На них были задействованы 50 волонтеров, - приводит «Крым 24» сообщение пресс-службы администрации муниципалитета.

Теперь деревья используют в качестве сырья для эфирных масел, кормов, подстилки для животных и удобрений.

Напомним, всего в Крыму в рамках акции «Елковорот» после зимних каникул было сдано на утилизацию 1,5 тысячи елей. Акция проходила 15 и 22 января. В столице Крыма работали 50 волонтеров на 21 точке приема.

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