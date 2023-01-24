Жители Крыма в рамках акции «Елковорот» сдали на утилизацию 1,5 тысячи елей

Крымчане сдали на утилизацию 1,5 тысячи елок, которые будут использованы в том числе в качестве корма для животных Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жители Крыма в рамках акции «Елковорот» сдали на утилизацию почти 1,5 тысячи новогодних деревьев.

Как пишет «Крымская газета» со ссылкой на некоммерческую организацию «Добро мира - Волонтеры Крыма», во второй день акции только в Симферополе было собрано 546 деревьев. При этом за первый день акции жители полуострова сдали на утилизацию 612 деревьев.

Акция «Елковорот» проходила 15 и 22 января. В столице Крыма работали 50 волонтеров на 21 точке приема. Переработанные деревья пригодятся при производстве эфирных масел, корма и подстилок для животных, а также использованы в качестве мульчи.

Напомним, сотрудники РНКБ высадили 37 новогодних елей в судакском парке. Акция проходила при участии экологического партнера банка - ГАУ РК «Судакское лесоохотничье хозяйство».

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