Запах праздника круглый год: из новогодних елок в Крыму начали делать эфирные масла и корма для животных

В этом году по всему Крыму было организовано 65 пунктов приема Фото: Александра Тимощенко

Новогодние праздники прошли, а напоминания о них остались. Если гирлянды и елочные шары еще можно быстро разобрать и спрятать в долгий ящик на следующий год, то с главным символом января сложнее. Но в Крыму нашли полезное применение для новогодних елок. Их перерабатывают и превращают в душистые эфирные масла, корма и подстилки для животных.

ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ДЛЯ ЕЛКИ

Чтобы атрибуты зимних праздников не отправлялись на свалку, уже пятый год в Крыму проходит экологическая акция «Елковорот». Все желающие продлить жизнь своей зеленой красотке сдают ее в пункты приема волонтерам. С каждым годом участников становится все больше.

Главная цель такого проекта – привлечение внимания людей к рациональному использованию природных ресурсов Фото: Александра Тимощенко

- Мы стараемся продвигать идею об экологической переработке елок и сосен, давать им вторую жизнь. Представьте, сначала елочка радует вас дома на праздники, а потом вы можете купить эфирное масло с ее запахом, передать на еду для животных. Иногда бывают какие-то частные случаи. Например, недавно елку забрал мужчина к себе на производство для утепления и удобрения растений, - рассказывает КП-Крым координатор акции Вероника Белякова.

Чтобы атрибуты зимних праздников не отправлялись на свалку, уже пятый год в Крыму проходит экологическая акция «Елковорот» Фото: Александра Тимощенко

По ее словам, главная цель такого проекта – привлечение внимания людей к рациональному использованию природных ресурсов. К тому же, по опыту прошлых лет, после праздников основная часть оказывалась на полигонах твердых коммунальных отходов (ТКО). Новогодние елочки могут легко стать причиной стихийных свалок на улицах и испортить внешний вид города.

АКЦИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

В рамках акции в этом году волонтеры смогли собрать около 338 деревьев в Симферополе и 650 по всему Крыму. На этом сбор на переработку еще не окончен. Впереди жителей полуострова ждет еще один этап «Елковорота», который пройдет 22 января.

Большую часть елей перерабатывают в эфирные масла Фото: Александра Тимощенко

- На предстоящих выходных мы ждем вторую порцию от тех, кто не успех сдать нам деревья 15 января. Надеемся, будет еще больше новогодних красавиц, из которых мы сможем сделать масла и гидролаты, - добавляет организатор акции.

Из деревьев получают масла и гидролизы Фото: Александра Тимощенко

В этом году по всему Крыму было организовано 65 пунктов приема, в Симферополе - 21. В основном, все они находятся там, где раньше были организованы елочные базары. Посетить акцию можно 22 января с 11:00 до 15:00.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В первый день акции «Елковорот» в Керчи на переработку сдали 25 елок и сосен

В рамках акции в городе открыли семь точек по сбору новогодних деревьев (подробнее)

Второй этап акции «Елковорот» в Симферополе пройдет 22 января

За первый этап акции горожане сдали в переработку 338 елок и сосен (подробнее)